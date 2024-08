Die Raistinger Straße in Wielenbach wird bis Dezember immer wieder gesperrt

Wegen Gleisarbeiten an der Strecke Weilheim-Geltendorf wird die Raistinger Straße in Wielenbach von Montag, 2. September bis samstag, 14. Dezember für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperrung betrifft nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamts Weilheim-Schongau den Bereich des Bahnübergangs und wird etwa viermal für etwa drei Tage vollzogen, in der restlichen Zeit ist die Befahrung möglich.

Verkehrsteilnehmer werden an den betreffenden Tagen umgeleitet

An den betreffenden Tagen wird die Umleitung beschildert. (AZ)