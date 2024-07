Vier Autos sind in Unfall auf der B2 bei Wielenbach verwickelt

Zu geringer Abstand zu einem vorausfahrenden Auto führte laut dem Weilheimer Polizeibericht am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der B2 bei Wielenbach zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Pkw. Die Fahrzeuge waren in Richtung Starnberg unterwegs, als knapp 500 Meter nach Dietlhofen ein Pkw nach links in die Parkbucht abbiegen wollte. Dazu musste er zunächst verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender 54-jähriger Starnberger bremste daraufhin ab. Sein Hintermann, ein 60-jähriger Pkw-Lenker aus dem Kreis Ebersberg, konnte aufgrund des zu geringen Abstandes zu dem Starnberger Fahrzeug selbst nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr hinten auf. Genauso erging es den beiden weiteren hinter dem Ebersberger fahrenden Autofahrerinnen, einer 61 Jahre alten Pollingerin und einer 23 Jahre alten Frau aus Pähl. Der Ebersberger erlitt bei dem Unfall ein Schleudertrauma. Die entstandenen Sachschäden werden mit insgesamt rund 30.000 Euro angegeben. (AZ)

