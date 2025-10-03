Wilde Verfolgungsjagd: 16-jähriger Autofahrer flüchtet am Ammersee vor der Polizei

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags fiel einer Streife der Polizei Herrsching am Bahnhof Hechendorf ein Fahrzeug auf, das ein auffälliges Wendemanöver hinlegte, nachdem er die Streife sah. Die Streife verfolgte den Pkw, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen.

Dieser entzog sich dieser laut Mitteilung der Polizei Herrsching jedoch durch Flucht. Es kam zu einer wilden Verfolgungsfahrt durch Hechendorf, Seefeld, Herrsching und Wörthsee, in deren Rahmen der Fahrzeugführer innerhalb geschlossener Ortschaften bis zu 110 Kilometer pro Stunde und außerhalb geschlossener Ortschaften bis zu 150 Kilometer pro Stunde fuhr. In Wörthsee verlor er schließlich die Kontrolle über das Auto, prallte gegen einen Randstein und zerstörte hierbei zwei Reifen.

Nun fanden die Beamten auch den Grund der Flucht heraus: Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 16-Jährigen aus einer Ammerseegemeinde im Landkreis Starnberg, der die urlaubsbedingte Abwesenheit seiner Eltern zu einer nächtlichen Spritztour nutzte. Der 16-Jährige verfügt laut Polizei nicht nur über keinen Führerschein, sondern stand auch noch unter Drogeneinfluss. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen und es erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren wegen diverser Delikte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (AZ)