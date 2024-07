Vorfahrt missachtet: Unfall an der B2 bei Wilzhofen

Eine Frau will bei Wilzhofen in die B2 einbiegen. Sie übersieht ein von rechts kommendes Auto. Es kommt zu einem Unfall.

An der Einmündung der von Diemendorf kommenden Staatsstraße in die Bundesstraße 2 bei Wilzhofen hat sich am Montag gegen 11.35 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht wollte eine 46-jährige Autofahrerin aus Bernried nach links in die B2 in Richtung Weilheim abbiegen, als sie den von rechts kommenden Pkw eines 35-jährigen Peißenbergers übersah. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Peißenberger als auch seine 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus nach Weilheim gebracht werden. Der Pkw des Peißenbergers musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)

