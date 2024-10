Linksabbieger übersieht entgegenkommendes Auto

Ein Autofahrer hat bei Windach einen Unfall verursacht, nachdem er beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen hatte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 19-jährige Unfallverursacher am Freitagabend, gegen 21.35 Uhr die parallel zur Autobahn verlaufende Kreisstraße LL24 in Richtung Windach. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Autofahrer eines Ford Fiesta die Kreisstraße LL13 von Eresing kommend in südliche Richtung.

Unfall Nahe der A96: Autofahrer übersieht Pkw bei Windach

Auf Höhe der Einmündung zur Münchner Straße in Windach bog der 19-Jährige nach links in die Ortschaft Windach ein und übersah dabei den entgegenkommenden Ford Fiesta. Es kam zu einer Kollision, bei dem am Hyundai des 19-Jährigen ein massiver Frontschaden mit einer geschätzten Schadenshöhe von 15.000 Euro entstand. Beim Ford Fiesta entstand ebenfalls ein linksseitiger Frontschaden, dessen Höhe auf rund 10.000,00 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Der Linksabbieger zog sich infolge des Unfalls eine blutende Nase zu. Der Fahrzeugführer des Ford Fiesta beklagte sich über Schmerzen im Gesicht aufgrund des aufgegangenen Airbags. Die Polizeiinspektion Dießen am Ammersee leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Linksabbieger ein. (AZ)