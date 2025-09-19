Das Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen wird jetzt fesch

Das Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen wird fesch - zumindest verspricht das der neue Name der Traditionsgaststätte im Dießener Ortsteil, die Anfang November wieder eröffnet werden soll. Johann Eder und Peter Fleming sind die neuen Pächter des Wirtshauses in dem 1681 von Wirt Ferdinand Sigl auf der Hofstatt Nr. 16 1/2 errichteten Gebäude. Laut Häuserbuch der Marktgemeinde Dießen war es 1881 nach den Plänen des Maurermeisters Franz Stiegler aus St. Georgen komplett neu aufgebaut worden.

Frauke Vangierdegom Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Georgen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis