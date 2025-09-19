Icon Menü
Wirtshaus fesch am Kirchsteig: Neue Pächter bringen frischen Wind in die Traditionsgaststätte in St. Georgen!

Dießen

Das Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen wird jetzt fesch

Johann Eder und Peter Fleming sind die neuen Pächter der Traditionsgaststätte. Was die Gemeinderätin Miriam Anton damit zu tun hat.
Von Frauke Vangierdegom
    • |
    • |
    • |
    Johann Eder und Peter Fleming (rechts) sind die neuen Pächter des Wirtshauses in St. Georgen, das künftig „Wirtshaus fesch am Kirchsteig“ heißen wird. Anfang November soll es wieder eröffnet werden.
    Johann Eder und Peter Fleming (rechts) sind die neuen Pächter des Wirtshauses in St. Georgen, das künftig „Wirtshaus fesch am Kirchsteig“ heißen wird. Anfang November soll es wieder eröffnet werden. Foto: Thorsten Jordan

    Das Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen wird fesch - zumindest verspricht das der neue Name der Traditionsgaststätte im Dießener Ortsteil, die Anfang November wieder eröffnet werden soll. Johann Eder und Peter Fleming sind die neuen Pächter des Wirtshauses in dem 1681 von Wirt Ferdinand Sigl auf der Hofstatt Nr. 16 1/2 errichteten Gebäude. Laut Häuserbuch der Marktgemeinde Dießen war es 1881 nach den Plänen des Maurermeisters Franz Stiegler aus St. Georgen komplett neu aufgebaut worden.

