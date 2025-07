In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats wurde ein Thema lebhaft diskutiert, das kurzfristig in den öffentlichen Teil der Sitzung übernommen wurde und schließlich im nicht öffentlichen Teil abgeschlossen wurde. Die zentrale Frage war: Wo ist der richtige Standort für einen Inklusionsspielplatz in den Seeanlagen?

