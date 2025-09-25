Zukunft der Huber-Häuser in Dießen: Kreativzentrum, Kulturtreffpunkt oder Genossenschaftsprojekt?

In einer zweiten Runde ging es in der Sondersitzung des Dießener Gemeinderats am Mittwochabend um die im Rahmen der „Ideenwerkstatt Huber-Häuser“ eingereichten Konzepte und das weitere Vorgehen. Gekommen waren rund 100 Interessierte und 18 Gemeinderatsmitglieder.

Die Freie Kunstanstalt präsentierte gemeinsam mit dem Büro Asböck-Architekten aus München, die im Mai noch separat aufgetreten waren, ein Konzept. Das Huber-Areal soll demnach ein lebendiges Kreativzentrum werden, erklärte Bernhard Asböck, der auch anbot, als Generalplaner zu fungieren. Zugleich solle, etwa im Rahmen einer Dauerausstellung, auf die Rolle des ehemaligen Druckereiunternehmens als Multiplikator faschistischen Gedankenguts in den 1920er- und 1930er-Jahren hingewiesen werden, betonte Steffi Sanktjohanser (Freie Kunstanstalt).

Zur Refinanzierung soll auf dem unbebauten Grundstücksteil westlich der Huber-Häuser gebaut werden

Zur Refinanzierung möchte Asböck den unbebauten Grundstücksteil westlich der Huber-Häuser erwerben, um Wohnraum zu schaffen. Die Sanierungskosten schätzt er auf 9,8 Millionen Euro, den Verkaufswert der Wohnungen auf 6,9 Millionen Euro. Somit blieben 2,8 Millionen Euro bei der Gemeinde. Bei einem Fördersatz von etwa 45 Prozent wäre der Eigenbedarf der Gemeinde gegenfinanziert. Es sei ein Fakt, sagte Asböck auf die Frage von Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger), dass auf dem Huber-Areal nicht die laut der Satzung erforderlichen Stellplätze untergebracht werden können. Das müsse in die Gesamtbetrachtung einfließen, eine Einschätzung, der sich auch die Mitbewerber anschlossen.

Die Architektengruppe Knorr-Wassmer-Willy plant einen Kulturtreffpunkt für 14,8 Millionen Euro. Dafür sei nach Gesprächen mit dem bayerischen Bauministerium ein neues Finanzierungskonzept gefunden worden. Demnach würde die Sanierung der Huber-Häuser als Modellvorhaben eingestuft. Bedingung sei ein Anteil an experimentellem Wohnen, außerdem müsse die Nutzung in einem Bürgerbeteiligungsverfahren konkretisiert werden. Vorteil: Schnelle Umsetzung und sichere Finanzierung.

Die Förderfähigkeit liege bei 80 Prozent, der Pflichtanteil bei 3,2 Millionen Euro. Ein Betrag, der durch Spenden und weitere Förderungen kompensiert werden könnte. Das Modellprojekt dürfe zwar nicht rentabel sein, aber man könne so viele Einkünfte, zum Beispiel aus Vermietungen, generieren, dass die Verwaltung, der Betrieb und die Nebenkosten abgedeckt seien. Um die Gemeinde als Eigentümerin zu entlasten, erklärte Willy auf Nachfrage von Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger), gäbe es die Möglichkeit, einen „Kümmerer“ mitzufinanzieren, der für die Belange des Kulturzentrums zuständig sei.

Für ein Genossenschaftsprojekt Huber-Häuser gibt es schon Interessenten

Im Mittelpunkt des geplanten Genossenschaftsprojekts, das Anni Sander von der Kulturwerkstatt vorstellte, stehe das Gemeinwohl, eine Mischnutzung aus Wohnen, Kultur und Bildung, das zahlreiche Dießener finanziell unterstützen wollen. „Bereits jetzt liegen uns umfangreiche Angebote an zinsfreien Darlehen und Spenden, sowie Interessensbekundungen für Genossenschaftsanteile vor“, betonte Sander. Der verbleibende Eigenanteil liege bei geschätzten ein bis zwei Millionen Euro, je nach Höhe der Baukosten und der Fördergelder, erklärte die Bauingenieurin. Was nicht aus der Städtebauförderung komme, könne auch aus anderen Töpfen fließen, zum Beispiel von der Stiftung Denkmalschutz. „Gemeinnützigkeit ist nicht nur Voraussetzung für die Förderbarkeit des Projekts, sondern auch Teil der DNA unseres Konzepts“, betonte Sander.

Die Immobilienmaklerin Irina Aigner schlug die Gründung einer Stiftung „Huber Häuser – Kulturerbe Dießen“ vor. In ihrem Konzept seien 51 Prozent der Flächen öffentlichen Zwecken vorbehalten, der Rest für Wohnungen. Außerdem plant sie eine Tiefgarage. Die Kosten würden voraussichtlich bei 18 Millionen Euro liegen. Durch den Verkauf von 22 Wohnungen könnten 8,7 Millionen Euro eingenommen werden. Der Rest könnte aus Fördergeldern generiert werden, so Aigner.

Fabian Fischer von der Regierung von Oberbayern, der neue Ansprechpartner der Gemeinde in Sachen Städtebauförderung, nannte als beispielhaftes Fördermodell aus der Städtebauförderung die Förderinitiative „Innen statt Außen“, die 80 Prozent der förderfähigen Kosten übernimmt. Dazu benötige die Gemeinde allerdings einen Selbstbindungsbeschluss zur Innenentwicklung. Auch die Förderung als Modellvorhaben sei eine interessante Option. Hierzu seien vorab Gespräche zwischen Gemeinde und Bauministerium notwendig. Auch vorbereitende Untersuchungen würden von der Städtebauförderung unterstützt, betonte Fischer.

Der Gemeinderat möchte sich mehrheitlich erneut zum Thema Huber-Häuser austauschen, auch mit externen Beratern. Mit den Ergebnissen einer Realisierungs- und Finanzierungsstudie wolle man erneut beraten, mit dem Ziel, ein grundsätzliches Entwicklungskonzept festzulegen.