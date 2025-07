"Zusammen - wer, wenn nicht wir?“ - Film zeigt Wege aus der Klimakrise

Der größere Saal der „Kinowelt“ in Dießen ist mehr als ordentlich besucht. Organisatorin Gerda Schlosser-Doliwa und ihr „Grünes Kino“ haben es einmal mehr in 15 Jahren Existenz geschafft, eine interessante Dokumentation plus einen der beiden Regisseure des Streifens „Zusammen - Gelingt so der Aufbruch aus der Klimakrise?“ an den Ammersee zu entführen.

Nicht alle Gewählten – so der Film - hätten verstanden, dass fossile Energiegewinnung mit den einhergehenden weiterhin lebensgefährlich steigenden Methan- und CO2-Emissonen sofort beendet werden muss, wenn Klimanotstand und Klimaziele wirklich ernstgenommen werden. Das ist auch die Ansicht des Bürger*innenrates von Erlangen im Film. So auch Greenpeace und Bund Naturschutz – sie unterstützen die bayerischen Klimaschützer*innen mit einer bundesweiten Kampagne.

Wie lässt sich der Weg aus der Klimakrise gemeinsam und vor allem gerecht organisieren?

Die Filmemacher Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas von Wurmb-Seibel sind in der Nähe von Geltendorf zu Hause. In ihrem Film geht es im Schwerpunkt um die Frage, der sich mehr oder weniger alle Städte und Kommunen Deutschlands in absehbarer Zeit stellen werden müssen: Wie lässt sich der Weg aus der Klimakrise gemeinsam und vor allem gerecht organisieren?

Die Regisseure haben ihr neuestes Werk in Erlangen gedreht. Die Stadtverwaltung dort beauftragte eine Gruppe zufällig ausgeloster Einwohner, geeignete Maßnahmen zu finden, mit denen Erlangen bis 2030 klimaneutral werden kann. Ein spannendes Experiment, weil die Teilnehmer von völlig unterschiedlicher Herkunft und mit völlig unterschiedlichen Anliegen inspiriert waren.

Die Filmemacher wählten beim Dreh einen möglichst schlichten Weg, um dadurch ein anregendes Gesamtbild zu kreieren. So setzten sie sämtliche Befragten vor einen neutralen Hintergrund und ließen sie einfach zu Wort kommen. Die wenigen gestellten Fragen wurden am Ende herausgeschnitten. Durch diese Umstände entstand ein unaufgeregtes Panoptikum, das vor allem von Aussagen lebt.

In Erlangen suchen die Einwohner nach geeigneten Maßnahmen, ihre Stadt bis 20230 klimaneutral zu machen

Einige der Höhepunkte: „Nichts zu tun bedeutet, die Welt so kaputt zu akzeptieren, wie sie ist. Das will ich nicht.“ Oder auch: „Lokale Politiker und Stadträte machen oft das Engagement der Normalbürger kaputt, weil sie nur Eigeninteressen vertreten.“ Die Aussagen der zu Wort kommenden Zeitgenossen sind meist von Vernunft geprägt. Was man bei den Politikern oder Lobbyisten nicht immer behaupten kann. Was quer durch alle Beteiligten auffällt - sie sind für die Änderungen des Geschehens empfänglich. „Aber bloß nicht vor der eigenen Tür“, wie immer wieder zu hören ist.

Dadurch sind es die schon mal hitzigen Diskussionen, Debatten und Dialoge, die hauptsächlich etwas am Status Quo verändern. Wie drückt es im Film ein Mitstreiter von „Fridays For Future“ aus: „Tatsachlich passieren Veränderungen im Alltag oft nur, wenn man auch das Unangenehme zulässt.“

Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas von Wurmb-Seibel fassen die Bestimmung ihres Streifens wie folgt zusammen: „Wir unter einem Brennglas vermittelt ‚Zusammen‘ wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse - für jede Kommune, die ihre Bürgerschaft in politische Fragen mit einbinden will. Für jede Stadt, jedes Unternehmen, jedes Bundesland, jede Nachbarschaft, die einen Weg suchen, selbst klimaneutral zu werden.“ Dieser Aussage bleibt nichts Erhellendes mehr hinzuzufügen.

Der Film „Zusammen“- Wer, wenn nicht wir? wird noch einmal am Sonntag, 20. Juli, ab 18:30 Uhr in der Kinowelt in Dießen gezeigt.