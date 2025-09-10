Staatsstraße 2056 bei Wielenbach nach Unfall komplett gesperrt

Am Dienstag, 9. September, kam es gegen 15 Uhr an der Kreuzung der Staatsstraße 2056 mit der Hirschbergstraße bei Wielenbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, fuhr ein 82-jähriger Weilheimer mit seinem Pkw die Hirschbergstraße hinab und wollte an der Kreuzung zur Staatsstraße nach links in Richtung Pähl abbiegen.

Ein Auto wird bei Wielenbach nach Unfall ins Maisfeld geschleudert

Hierbei übersah er eine 71-jährige Autofahrerin aus Raisting, welche in Richtung der B2 fuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde laut Polizeibericht ein Pkw in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert, bevor er zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer wurden nach Angaben der Weilheimer Polizei durch den Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Weilheimer Polizei auf etwa 6000 Euro.

Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr Wielenbach. Die Straße war zur Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde voll gesperrt. (AZ)