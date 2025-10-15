Sechs Tage in Regen und Schnee: Wie zwei Freunde vom Ammersee die Alpen überwinden

Wie kommt man auf die Idee einen Fernwanderweg über die Alpen zu gehen – und das in einem nicht mehr ganz jugendlichen Alter?

HENRIC SEEBOTH: Ich lebe seit über 20 Jahren in Dießen und habe immer die Berge vor Augen.

PIETER VAN GROOTE: Und dann gibt es auch noch die mythische Aura der Alpenüberquerungen, von Hannibal bis zu den Sehnsuchtsrouten der Mitteleuropäer. Das Alter hat keine Rolle gespielt.

Gab es einen besonderen Auslöser oder war es eher ein lang gehegter Traum, den Sie nun umgesetzt haben?

SEEBOOTH: Die Idee entstand Anfang 2024, da wollten wir Ende Juni zu acht aufbrechen. Die Hütten waren gebucht, die Rucksäcke gepackt und dann kam ein Wetterumschwung. Anruf von der Kemptener Hütte – sie versinken im Schnee, die Wege seien unpassierbar.

VAN GROOTE: Es war eher eine Vision, als ein Traum. Und um die Verbindlichkeit zu erhöhen, haben wir schon 2024 unsere Shirts drucken lassen.

Wie haben Sie sich auf diese Tour vorbereitet – oder sind Sie einfach losmarschiert?

SEEBOOTH: Wir haben uns nicht spezifisch vorbereitet. Bis auf einen dreistündigen Spaziergang, um die Schuhe einzulaufen.

VAN GROOTE: Wir joggen schon seit 15 Jahren zusammen, immer zehn Kilometer. Wir haben also auf unsere Grundfitness vertraut, die wir über 15.000 Kilometer Jogging zusammen aufgebaut haben.

Wie sind sie mental mit der Herausforderung umgegangen?

SEEBOOTH: Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Unsicherheit was da tatsächlich kommen würde, trafen wir vorab eine Vereinbarung: Keine Heldentaten! Das bedeutete: jederzeit ehrlich sein und den Mut haben auszusprechen, wenn es nicht mehr geht aufgrund von Erschöpfung oder ähnlichem.

Pieter van Groote (links) und Henric Seeboth erläutern die Wanderroute des E5. Foto: Albrecht Proebst

Sie haben Regen, Schnee und Sonne erlebt – was hat Sie am meisten gefordert und was hat Ihnen Kraft gegeben?

VAN GROOTE: Wir waren darauf vorbereitet, dass Wetterumschwünge kommen würden. Aber nonstop Regen und Schnee an sechs der acht Tage waren dann doch eine Herausforderung. Geholfen hat hier unsere Joggingtradition: Bei jedem Wetter gehen wir gemeinsam laufen. So war das dann auch in den Bergen. Und wir haben es nicht hinterfragt, auch wenn Schuhe und Kleidung nicht mehr trocken wurden.

Gab es einen Moment, in dem Sie dachten: Das schaffe ich nicht mehr – und wie haben Sie sich gegenseitig motiviert, doch weiterzugehen?

SEEBOOTH: Unsere Unerfahrenheit bezüglich der Tagesdistanzen. 16 Kilometer hört sich erst einmal nicht so viel an. Aber wenn dabei 1500 Höhenmeter zu überwinden sind, kann das endlos werden.

VAN GROOTE: Da haben wir dann „Push & Pull“ erfunden. An einem Tag schiebt Henric („push“), am anderen Tag Pieter. Einer schiebt, einer zieht („pull“). Das hat uns immer in Bewegung gehalten, wenn auch manchmal nur in kleinen Tippelschritten. Da lernt man dann Geduld und Demut.

„Bergkameradschaft“ ist ein starkes Wort – können Sie eine Situation schildern, in der Sie diese besonders gespürt haben?

SEEBOOTH: In unzähligen Situationen. Eine ist besonders in Erinnerung: Der Übergang an der Seescharte auf knapp 3000 Höhe bei Schnee, mit dem Abgang Richtung Sölden. Das Gefühl an der Außenwand eines Hochhauses zu balancieren, als Tritt nur die Fensterbänke zu haben, als Halt nur ein ab und zu eingeschlagenes Metallseil. Sich hier gegenseitig zu stützen, sichern und Mut zuzusprechen war essenziell.

Regen ohne Ende und trotzdem gut gelaunt: Henric Seeboth (links und Pieter van Groote bei ihrer Alpenüberquerung. Foto: Henric Seeboth

Was waren die herausragendsten Bilder auf der Tour – im positiven wie im negativen?

VAN GROOTE: Die einzigartigen Natureindrücke. Auf dem Weg zur Braunschweiger Hütte hatten wir das Gefühl auf dem Mond gelandet zu sein. Karg, kalt, grau, und eingerahmt von himmelhohen Bergwänden. Das war bedrückend und faszinierend zugleich. Dann, am gleichen Tag, eine Flora und Fauna, die einem das Gefühl gibt, in einem subtropischen Urwald zu marschieren.

SEEBOOTH: An einer Stelle am Gepatschferner, trafen wir auf eine Infotafel, auf der ein 70 Jahre altes Foto des Gletschers angebracht war. Und von diesem Gletscher existiert jetzt nur noch ein Bruchteil. Mein Gedanke war: Schön, das nochmal sehen zu können. Aber der Klimawandel wurde in diesem Moment bedrückend greifbar. Er ist vor unserer Haustür und nichts Theoretisches.

Was nehmen Sie aus dieser Tour mit in ihren Alltag?

SEEBOOTH: Wenn ich heute in meinem Boot auf dem Ammersee unterwegs bin und an klaren Tagen die Alpenkette am Horizont sehe, ertappe ich mich bei dem Gedanken: Wow, da war ich und da sind wir durchgelaufen. Ich kenne euch.