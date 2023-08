Diese Bücher stehen auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2023

Der Deutsche Buchpreis ist eine der begehrtesten Literatur-Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Nun stehen die 20 nominierten Titel für diesjährigen Preis fest.

Es ist eine der begehrtesten Literatur-Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum: der Deutsche Buchpreis. Eine Jury entscheidet hierbei über den Roman des Jahres in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Am 22. August gibt sie die 20 nominierten Titel bekannt – die Longlist. Im weiteren Verfahren wird eine Shortlist am 19. September veröffentlicht, auf der sich nur noch sechs Buchtitel befinden. Schließlich wird am 16. Oktober dieses Jahres der Gewinner oder die Gewinnerin des deutschen Buchpreises bekannt gegeben.

Wettbewerb um den Deutschen Buchpreis 2023: 172 Titel von 111 Verlage

In diesem Jahr schickten 111 deutschsprachige Verlage insgesamt 172 Titel ins Rennen um den Roman des Jahres. Jeder Verlag durfte maximal zwei Bücher einreichen. Von diesen sitzen 81 in Deutschland, 10 in der Schweiz und 20 in Österreich. 97 Titel sind bereits seit Frühjahr auf dem Markt, 70 folgen im Herbst und weitere fünf sind bereits im Herbst 2022 – also nach der Veröffentlichung der Shortlist – erschienen.

Die Jury bilden in diesem Jahr Katharina Teutsch (freie Kritikerin), Shila Behjat (Journalistin und Publizistin), Heinz Drügh (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Melanie Mühl (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Lisa Schumacher (Steinmetz’sche Buchhandlung, Offenbach), Florian Valerius (Gegenlicht Buchhandlung, Trier) und Matthias Weichelt (Zeitschrift Sinn und Form).

Diese 20 Titel befinden sich auf der Longlist des Buchpreises

Im Jahr 2022 erhielt Kim de l'Horizons "Blutbuch" die Auszeichnung "Bester Roman des Jahres". Die Anwärter-Titel für den diesjährigen Deutschen Buchpreis sind folgende:

Tomer Dotan-Dreyfus : Birobidschan (Verlag Voland & Quist , Februar 2023)

: Birobidschan (Verlag , Februar 2023) Raphaela Edelbauer : Die Inkommensurablen ( Klett-Cotta , Januar 2023)

: Die Inkommensurablen ( , Januar 2023) Sherko Fatah : Der große Wunsch ( Luchterhand Literaturverlag , August2023)

: Der große Wunsch ( , August2023) Elena Fischer : Paradise Garden ( Diogenes Verlag , August 2023)

: Paradise Garden ( , August 2023) Charlotte Gneuß: Gittersee (S. Fischer Verlag , August 2023)

, August 2023) Luca Kieser : Weil da war etwas im Wasser ( Picus Verlag , August 2023)

: Weil da war etwas im Wasser ( , August 2023) Angelika Klüssendorf : Risse ( Piper Verlag , August 2023)

: Risse ( , August 2023) Sepp Mall : Ein Hund kam in die Küche (Leykam Verlag, August 2023)

: Ein Hund kam in die Küche (Leykam Verlag, August 2023) Terézia Mora : Muna oder Die Hälfte des Lebens (LuchterhandLiteraturverlag, August 2023)

: Muna oder Die Hälfte des Lebens (LuchterhandLiteraturverlag, August 2023) Thomas Oláh : Doppler (Müry Salzmann Verlag, Februar 2023)

: Doppler (Müry Salzmann Verlag, Februar 2023) Angelika Overath : Unschärfen der Liebe ( Luchterhand Literaturverlag , April2023)

: Unschärfen der Liebe ( , April2023) Necati Öziri: Vatermal (claassen, Juli 2023)

Teresa Präauer : Kochen im falschen Jahrhundert (Wallstein Verlag, Februar2023)

: Kochen im falschen Jahrhundert (Wallstein Verlag, Februar2023) Anne Rabe : Die Möglichkeit von Glück ( Klett-Cotta , März 2023)

: Die Möglichkeit von Glück ( , März 2023) Kathrin Röggla : Laufendes Verfahren (S. Fischer Verlag , Juli 2023)

: Laufendes Verfahren (S. , Juli 2023) Tonio Schachinger : Echtzeitalter ( Rowohlt Verlag , März 2023)

: Echtzeitalter ( , März 2023) Sylvie Schenk : Maman ( Carl Hanser Verlag , Februar 2023)

: Maman ( , Februar 2023) Clemens J. Setz : Monde vor der Landung ( Suhrkamp Verlag , Februar 2023)

: Monde vor der Landung ( , Februar 2023) Tim Staffel : Südstern (Kanon Verlag Berlin , September 2023)

: Südstern (Kanon Verlag , September 2023) Ulrike Sterblich: Drifter ( Rowohlt Verlag Hundert Augen, Juli 2023)

