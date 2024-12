100.000 Euro Schaden nach Brand in Leitershofer Altersheim

Einen großen Feuerwehreinsatz gab es vergangene Woche in der Nacht auf Freitag. Um etwa 4.45 Uhr brach in einem Zimmer in einem Altersheim in Leitershofen ein Brand aus. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Laut der Feuerwehr Leitershofen ist die Brandwohnung vorerst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand entstand das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Gerät. Die Feuerwehr Stadtbergen, die Feuerwehr Deuringen sowie die Feuerwehr Leitershofen rückten zum Einsatz aus. (diba)

