Der Bismarckturm in Neusäß wird 120 Jahre alt

Hoch über dem Neusäßer Ortsteil Steppach gelegen, ist er für Generationen ein beliebtes und gerne besuchtes Ausflugsziel: Der 1905 eingeweihte Bismarckturm. In den fast 120 Jahren seit seiner Erbauung hat er sich zu einem markanten Wahrzeichen für die Region entwickelt. Viele Meter hoch loderte das Feuer aus einer in die Turmbedachung montierten eisernen Flammenschale am Abend der Inbetriebnahme des Turmes.

Heinz Münzenrieder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bismarckturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Otto von Bismarck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis