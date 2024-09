Zum 130. Geburtstag der Feuerwehr weiht Streitheim einen neuen Platz ein

Die Freiwillige Feuerwehr Streitheim hat gerade ein stolzes Jubiläum gefeiert: Seit 130 Jahren gibt es sie nun schon. Ein guter Anlass also, um den Platz vor dem Feuerwehrhaus in einen lebendigen Festplatz umzugestalten. Die Feier begann am Samstag mit einem Kindernachmittag, wobei die Kleinen viel Spaß auf der Hüpfburg und bei einer Feuerwehrrally hatten. Gegen 17 Uhr wurde dann der neue Willibald-Siemann-Platz den Vereinen übergeben.

Benannt wurde der Platz nach dem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Orgelbauer, der weit über 500 Orgeln im süddeutschen Raum gefertigt hatte. Willibald Siemann wurde 1864 in Streitheim geboren. Er wirkte in Pfaffenhofen, Regensburg und München. Zuletzt befand sich seine Werkstätte „Orgelbau Willibald Siemann & Co.“ in München in der Karlstraße 108.

110.000 Euro brachte die Marktgemeinde für den Willibald-Siemann-Platz auf

Die geschichtlichen Daten sind auf einer Tafel am Platz nachzulesen, die auf Anregung des früheren Marktgemeinderates Erwin Hörmann entstanden war. Pfarrer Thomas gab in einer kurzen kirchlichen Andacht dem neuen Vereinsplatz seinen Segen und Bürgermeister Bernhard Uhl betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der Feuerwehr für die Gemeinde und dankte allen, die sich in den letzten 130 Jahren für die Sicherheit der Bürger eingesetzt hatten. Er ergänzte: „Die Kosten für den Willibald-Siemann-Platz in Höhe von etwa 110.000 Euro sind in Zusmarshausens Ortsteil Streitheim für viele Jahrzehnte sehr gut angelegt“.

Eine Tafel erinnert an Willibald Siemann. Foto: Stefan Vogg

Das Jubiläumsfest bot ein vielfältiges Programm, das die Feuerwehr nicht nur als Lebensretter, sondern auch als fest in der Gemeinschaft verwurzelte Institution feierte. Das schöne Sommerwetter hatte sicher seinen Teil dazu beigetragen, dass der gesellige Teil des Abends mit bayerischen Schmankerln und Barbetrieb sich bis in die frühen Morgenstunden hinauszog.

Das Jubiläum bot auch ein Blick in die Zukunft. Feuerwehrvorsitzender Klaus Heinrich erklärte, dass die Feuerwehr auch weiterhin eine unverzichtbare Rolle in der Gemeinde spielen werde. Das Fest diente dabei als eindrucksvoller Beweis für das Engagement, den Zusammenhalt und die Bedeutung der Feuerwehr für die Streitheimer Gemeinschaft. Ein Fest, das nicht nur die Vergangenheit feierte, sondern auch den Blick auf eine sichere Zukunft richtete. (AZ)