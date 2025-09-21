Traumkulisse und tolles Wetter zum Abschluss des Feuerwehr-Jubiläumsjahres in Neusäß

Hätte man den Festgottesdienst zum 150-jährigen Feuerwehrjubiläum in Neusäß exakt 50 Jahre nach dem 100-Jährigen gefeiert, hätte es in Strömen geregnet. Das wäre nämlich vorigen Sonntag gewesen, sagte Ulrich Kugelmann, Vorsitzender der Feuerwehr Westheim in seiner Begrüßung im Lohwaldstadion. Aber nun, eine Woche später, konnten das Wetter und die Kulisse nicht prächtiger sein für den Festgottesdienst unter freiem Himmel mit rund 1000 Teilnehmern, darunter nicht nur Feuerwehrfrauen und -männer aus dem gesamten Landkreis. Auch Vertreter anderer Vereine waren gekommen, um ihre Verbundenheit zu zeigen, sowie etliche Politiker mit dem Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz, dem Landtagsabgeordneten Leo Dietz, Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Richard Greiner (alle CSU).

