Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

150 Jahre Feuerwehr Neusäß: Festgottesdienst und Festumzug bei tollem Wetter

Neusäß

Traumkulisse und tolles Wetter zum Abschluss des Feuerwehr-Jubiläumsjahres in Neusäß

Nach dem Festgottesdienst unter freiem Himmel im Lohwaldstadion ziehen die Feuerwehren in einem prächtigen Umzug ein letztes Mal für heuer zum Volksfestplatz.
Von Angela David
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehren aus Neusäß konnten unter anderem beim Gottesdienst im Lohwaldstadion noch einmal ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Das Wetter war toll dabei.
    Die Feuerwehren aus Neusäß konnten unter anderem beim Gottesdienst im Lohwaldstadion noch einmal ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Das Wetter war toll dabei. Foto: Marcus Merk

    Hätte man den Festgottesdienst zum 150-jährigen Feuerwehrjubiläum in Neusäß exakt 50 Jahre nach dem 100-Jährigen gefeiert, hätte es in Strömen geregnet. Das wäre nämlich vorigen Sonntag gewesen, sagte Ulrich Kugelmann, Vorsitzender der Feuerwehr Westheim in seiner Begrüßung im Lohwaldstadion. Aber nun, eine Woche später, konnten das Wetter und die Kulisse nicht prächtiger sein für den Festgottesdienst unter freiem Himmel mit rund 1000 Teilnehmern, darunter nicht nur Feuerwehrfrauen und -männer aus dem gesamten Landkreis. Auch Vertreter anderer Vereine waren gekommen, um ihre Verbundenheit zu zeigen, sowie etliche Politiker mit dem Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz, dem Landtagsabgeordneten Leo Dietz, Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Richard Greiner (alle CSU).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden