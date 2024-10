Autofahrer geht nach Unfall heim und schläft

Ein 18-jähriger Mann parkte Samstagnacht gegen Mitternacht sein Fahrzeug in der Alten Reichsstraße in Neusäß-Steppach um. Dabei fuhr er gegen ein geparktes Auto, welches er auf ein weiteres Fahrzeug schob. Am Auto des Geschädigten war danach laut Polizei der Kontakt des Verursachers angebracht. An seiner Wohnadresse fand die Polizei den jungen Mann an. Er hatte etwa 0,8 Promille. Er musste zur Blutabnahme. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 3000 Euro. (diba)

