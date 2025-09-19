Icon Menü
Fischach

19-Jähriger ohne Führerschein in aufgemotztem BMW unterwegs

Nach einer Kontrolle in Fischach wird gegen einen 19-Jährigen wegen mehrerer Verstöße ermittelt.
    Eine Menge Ärger brachte sich ein 19-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle in Fischach ein.
    Eine Menge Ärger brachte sich ein 19-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle in Fischach ein. Denn als er am Donnerstag gegen 18 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde, stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins für seinen BMW war. Obendrein soll das Auto auch noch manipuliert worden sein, heißt es im Bericht der Polizei.

    Deshalb stellten die Beamten den BMW sicher. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt nun wegen verschiedener Delikte, unte randerem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. (kinp)

