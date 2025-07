Vom Turnen in der Scheune zum Sport für Alle

„125 Jahre TSV Deuringen, das ist keine Zahl. Das ist ein Gefühl von Heimat, Zusammenhalt, von Bewegung im Kopf, im Herzen, in der Halle“, mit diesen Worten eröffnete Bernd Hochberger, 1. Vorsitzender des TSV Deuringen, den Festakt am Freitagabend in der festlich geschmückten TSV-Halle. 1910 hatte Josef Reim einen Turnlehrerkurs absolviert. Mit der Verpflichtung, sein Wissen weiterzugeben. „Damit begann bei uns vor 115 Jahren die qualifizierte Ausbildung von Übungsleitern“, erinnerte Hochberger.

Die Familie Straßer betreute über Jahrzehnte die Hütten. Bernhard Riegg – Vorsitzender von 1949 bis 1968 – prägte den Wiederaufbau. Karl Steinle organisierte 1951 Unterkünfte für mehr als 1.000 Gäste in einem Dorf mit 500 Einwohnern, Rosa Müller war als Hausmeisterin die gute Seele des TSV. Hermann Frommelt und Uli Falke sorgten im Hintergrund für wichtige Bauprojekte. Im TSV wurden Freundschaften geschlossen, Hochzeiten gefeiert und Kinder großgezogen. „Ein Mitglied sagte einmal: ,Im TSV ist mein ganzes Leben verankert.‘ Schöner kann man es nicht sagen“, so Hochberger.

Unter den vielen Gästen waren Landrat Martin Sailer, Bürgermeister Paul Metz, Bernd Kränzle vom BLSV sowie BTV-Präsidentin Christine Königes, die in ihren Grußworten Zusammenhalt, Leistung und Kameradschaft würdigten. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Klarinetten-Quintett mit einem abwechslungsreichen „Happy-Birthday“-Medley.

Sportliche Erfolge und kulturelle Vielfalt in Deuringen

Viele Siege gingen nach Deuringen – von 1913 beim Gau-Turnfest über bayerische Meisterschaften bis zum Deutschen Turnfest in Berlin. 1977 gründete man die Tennisabteilung, 1986 die Volleyballabteilung, 2004 kam Badminton dazu. Heute bietet der TSV ein breites Programm von Tischtennis bis Yoga und Ballett. 30 Übungsleiter und Trainerinnen sichern mit rund 4.600 Trainingsstunden jährlich den Betrieb. Auch die Bühne gehört dem TSV Deuringen: Operetten, Theaterstücke oder Ballettaufführungen mit mehr als 130 Tänzerinnen begeisterten.

Nichts von alledem wäre möglich ohne das Ehrenamt. Beim Hallenanbau in den 1970ern wurden rund 4.000 Stunden Eigenleistung erbracht. Die Motivation entspringt laut Hochberger „dem Kinderlachen beim Turnen oder dem Applaus beim Theater. Die Freude der Gemeinschaft“.

Icon Vergrößern Der TSV Deuringen ernannte Hans Gruber zum Ehrenmitglied. Von links im Bild: 1. Vorsitzender Bernd Hochberger, Hans Gruber mit den stellvertretenden Vorsitzenden Ulrike Frommelt und Annemarie Großmann. Foto: Ingrid Strohmayr Icon Schließen Schließen Der TSV Deuringen ernannte Hans Gruber zum Ehrenmitglied. Von links im Bild: 1. Vorsitzender Bernd Hochberger, Hans Gruber mit den stellvertretenden Vorsitzenden Ulrike Frommelt und Annemarie Großmann. Foto: Ingrid Strohmayr

Aufgelockert wurde der Festabend mit einer „sportlichen“ Talkrunde quer durch alle Generationen mit „Talkmasterin“ Helene Hochberger, die Hans Gruber, Georg Enzler, die siebenjährige Frida Wyzgala und Oberturnwartin Verena Lehnert interviewte. Für Frida, die Jüngste der Runde, ist heute schon klar, dass sie einmal Vorsitzende werden möchte, doch erst mal wäre ein Wasserspielplatz vor der Halle für alle Deuringer Kinder super.

Deuringen feiert weiter

200 Jahre Sport in Deuringen, 200 ehrenamtliche Helfer stemmen in den zwei Wochen dieses großartige Fest. Für sie spendierten beide Vereine eigens kreierte Jubiläums-T-Shirts. Am kommenden Wochenende steht die Spielvereinigung im Fokus, die ihren 75. Geburtstag feiert. Am Freitag, 18. Juli, wird ab 15.30 Uhr zum Bambini- und Jugendlauf eingeladen, am Abend gibt es Unterhaltung im Biergarten der Spielvereinigung mit Frieder Morgenstern. Im Mittelpunkt steht am Sonntag, 20. Juli, von 14.30 bis 17.30 Uhr im Rahmen der Deuringer Sportwoche der „Deuringer Meister“, bei dem Bewegung, Kreativität und Geschicklichkeit gefragt sind. Näheres dazu gibt es im Internet unter www.spvggdeuringen.de

125 Jahre TSV Deuringen 1900: Vereinsgründung am 12. Juli durch 30 Freunde des Turngedankens. Erster Vorsitzender: Andreas Kallart.

1902: Beginn des Übungsbetriebs im Anwesen von Bernhard Kallart.

1907: Anschaffung der Vereinsstandarte – bis heute im Einsatz bei Festen.

1925: Grundstückskauf für Vereinszwecke.

1926–1927: Bau der ersten Turnhalle.

1929: Bühnenanbau an die Turnhalle.

1943: Halle wird im Krieg als Lager für Kriegsmaterial genutzt und dient Vertriebenen als Notquartier.

1948: Wiederaufbau mit ehrenamtlicher Hilfe, Ausbau des Dachgeschosses zur Hausmeisterwohnung.

1950: Feier des 50-jährigen Gründungsjubiläums.

1951: Ausrichtung des Gaujugendturnfests für 1.100 Jugendliche – bei nur 500 Dorfbewohnern.

1957: Gründung des Spielmannszugs unter Helmar Strasser.

1959: Erfolgreiche Operettenaufführung „Lolott“ durch die Theaterabteilung; Pacht einer Almhütte bei Thalkirchdorf zur Mitgliedererholung.

1965: Ausbau des Sportplatzes am südlichen Waldrand für Faustball und Leichtathletik; erster Volksmarsch.

1973: Spatenstich für Hallenanbau mit Duschen, Garderoben und Nebenräumen.

1975: Fertigstellung des Anbaus zum 75-jährigen Jubiläum.

1979: Eröffnung der Tennisanlage.

1987: Bau der Leichtathletikanlage und des Tennisheims.

2002–2007: Sanierung der alten Halle und Bau der zweiten Halle.

2025: Erweiterungsanbau zur Ausweitung des Sportangebots (z. B. Allkampf, Badminton, Ballett).