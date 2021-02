06:08 Uhr

200 neue Wohnungen für Gersthofen: So sieht es im Wohnquartier Römertor aus

Plus Wo einst ein verlassener Baumarkt stand, wird jetzt mit Hochdruck gearbeitet. Wie ist der Stand beim größten Wohnbauprojekt Gersthofens? Wir haben nachgehakt.

Von Gerald Lindner

Es ist fast ein eigener Stadtteil, das neue Wohnquartier "Römertor" in Gersthofen - und das mit Abstand größte private Bauprojekt der letzten Jahre. Der Gebäudekomplex mit 210 Eigentumswohnungen an der südlichen Stadtgrenze soll im März fertiggestellt werden. Schon ab 1. April zieht betreutes Wohnen dort ein.

Die Johanniter in Bayerisch-Schwaben wollen die Lücke zwischen betreutem Wohnen und einem Pflegeheim schließen und setzen daher auf betreute Wohnformen in Bad Wörishofen und Gersthofen. Mit dem Johanniter-Komfortwohnen in Bad Wörishofen eröffneten die Johanniter im Mai 2019 die erste Wohnanlage. Das Johanniter-Quartier im Wohnquartier Römertor in Gersthofen soll im März übergeben werden und ist ab 1. April 2021 bezugsfertig. Eigentümerin dieses Bereichs ist die Hanse Merkur Grundvermögen AG. Sie hat den projektierten Wohnkomplex "Betreutes Wohnen“ mit kleinflächigem Gewerbeanteil und zusätzlichem Serviceangebot mit einer Nutzfläche von rund 6500 Quadratmetern erworben. Der Komplex ist langfristig an die Johanniter-Unfall-Hilfe vermietet.

Im Endspurt: Das 65-Millionen-Euro-Projekt Römertor. Bild: Marcus Merk

"Die Idee hinter diesen Projekten ist, dass wir Wohnraum schaffen, der die Lücke zwischen betreutem Wohnen und einem Pflegeheim schließt. Dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, zeigen uns die vermieteten Wohnungen in Bad Wörishofen und die vielen Anfragen für Gersthofen“, berichtet Johanniter-Projektleiterin Marion Maisa.

Generationenübergreifendes Wohnen in Gersthofen

Das Quartier in Gersthofen ermöglicht den zukünftigen Bewohnern der 82 barrierefreien Wohnungen ein generationsübergreifendes Wohnen in einer zentraler Lage. Das Projekt verfolgt ein Ziel: selbstständiges Wohnen in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter. Das soll durch zubuchbare Serviceleistungen, eine ambulante Pflege vor Ort sowie eine Tagespflege und einen offenen Mittagstisch ermöglicht werden. "Wir bieten unseren Mieterinnen und Mietern alles aus einer Hand. Nicht nur Inklusivleistungen, wie ein Hausnotruf in jeder Wohnung, ein Concierge-Dienst, der mit Informations-, Vermittlungs- und Beratungsleistungen zur Verfügung steht, sondern auch das gesellige Miteinander gehören zu diesem Konzept“, erläutert Marion Maisa.

An den Außenanlagen gibt es noch zu tun. Bild: Marcus Merk

Die Erfahrungen aus Bad Wörishofen zeigen, dass diese Art der Wohnform einen sozialen Mehrwert hat. Viele, vor allem alleinstehende Senioren hätten neue Bekanntschaften unter Gleichgesinnten geschlossen. So seien gemeinsame Ausflüge, ein Kaffee in der Cafeteria oder der gemeinsame Einkauf ein wichtiger gesellschaftlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens geworden.

Es sind noch Wohnungen am Römertor frei

In Gersthofen sind schon 30 der Wohnungen fest vermietet. Die noch freien Wohnungen können nach Terminvereinbarung besichtigt werden. Sollte Interesse an einer bereits vergebenen Wohnung bestehen, kann man sich auf einer Warteliste vormerken lassen. Weitere Details zu den Wohnanlagen findet man auf www.johanniter.de/bayerisch-schwaben. Sollten noch Fragen offen sein, stehen für die Wohnanlage in Gersthofen Marion Maisa und ihr Team zur Verfügung, telefonisch unter 0821/25924115.

Der Wohnquartier-Bereich - Bauherrin ist die Zima Immobilienentwicklung GmbH mit Hauptsitz in Dornbirn in Vorarlberg sowie mehreren Niederlassungen im deutschsprachigen Alpenraum, darunter auch in München, umfasst eine Grundfläche von insgesamt rund 15.600 Quadratmetern auf dem Gelände des ehemaligen Praktiker-Markts. Es besteht aus acht Baukörpern für Wohnen und betreutes Wohnen sowie 1200 Quadratmetern Service- und Gewerbefläche, 5200 Quadratmetern betreutes Wohnen sowie circa 9000 Quadratmetern Wohnungen.

Stufenweise der Gersthofer Umgebung angeglichen

Jeweils ein Wohnriegel im Westen zur Augsburger Straße und im Norden zur angrenzenden Gewerbebebauung grenzen die Eigentumswohnungen in den zwischen vier- und fünfgeschossigen Punkthäusern im Zentrum und im Osten des Grundstücks ab. Ein siebengeschossiger "Turm“ im Südwesten ist das höchste Gebäude, danach werden die Häuser stufenweise der bestehenden Bebauung in der Umgehung angeglichen. Die 119 Wohnungen haben ein bis fünf Zimmer. Es gibt circa 290 Tiefgaragenstellplätze und 21 Besucherstellplätze. Eine Gastherme sowie Solarthermie auf den Gebäudedächern liefern die Wärme.

Das Projektvolumen betrug nach Angaben der Zima 65 Millionen Euro. Die frei finanzierten Wohneinheiten sollen im März fertiggestellt werden. Nach Angaben eines Zima-Sprechers sind lediglich noch vereinzelt Wohneinheiten verfügbar.

Die Wohnungen sind zum größten Teil verkauft. Bild: Marcus Merk

Ein weiteres großes Wohnbauprojekt, der neue Kollerhof an der Ecke Kirch- und Ludwig-Hermann-Straße, ist ebenfalls weit fortgeschritten. Hier soll neben Wohnungen auch das neue Gersthofer Begegnungszentrum mit Seniorenbeirat, Freiwilligenzentrum Zebi und Volkshochschule einziehen. Die 26 Mietwohnungen mit einer Fläche von 52 bis 230 Quadratmetern sind bereits alle vergeben.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen