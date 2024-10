23-Jähriger fährt ohne Versicherung mit E-Scooter

Ein 23-Jähriger befuhr am Montag gegen 15.15 Uhr die Staatsstraße von Margertshausen Richtung Gessertshausen mit seinem E-Scooter. Der vorbeifahrenden Streife der Polizei Zusmarshausen fiel auf, dass sich kein Versicherungskennzeichen am E-Scooter befand. Bei der anschließenden Kontrolle des Scooterfahrers gab dieser an noch keinen Versicherungsschutz für den Scooter zu haben, daher das fehlende Versicherungskennzeichen, weil er den Scooter erst am selben Tag gekauft habe. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige gegen den 23-Jährigen erstellt. (diba)

