Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

30 Fische werden laut Polizei aus Weihern zwischen Altenmünster und Welden gestohlen.

Altenmünster/Welden

Schon wieder werden Fische gestohlen

Aus Weihern zwischen Zusamzell und Welden haben Unbekannte 30 Fische gestohlen. Wer hat etwas beobachtet?
    • |
    • |
    • |
    Aus Fischweihern bei Altenmünster haben Unbekannte 30 Fische gestohlen.
    Aus Fischweihern bei Altenmünster haben Unbekannte 30 Fische gestohlen. Foto: Brigitte Strehle (Symbolbild)

    Unbekannte haben 30 Fische aus Weihern gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 8 Uhr und Freitag, 13 Uhr. Die Weiher liegen an der Staatsstraße 2032 kurz nach dem Ortsausgang Zusamzell Richtung Welden.

    Erst Ende August waren ebenfalls bei Altenmünster rund 100 Regenbogenforellen verschwunden.

    Der Schaden an dem Grundstück bei Zusamzell ist höher als der Wert der Fische

    Die Unbekannten haben bei ihrem Diebstahl jetzt auch den Zaun um das Gewässergrundstück beschädigt. Der Diebstahlschaden beläuft sich geschätzt auf etwa 120 Euro, der Sachschaden am Zaun auf etwa 180 Euro.

    Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen entgegen

    Wer Beobachtungen zur vorliegenden Straftat gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 1890-0 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden