Schon wieder werden Fische gestohlen

Unbekannte haben 30 Fische aus Weihern gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 8 Uhr und Freitag, 13 Uhr. Die Weiher liegen an der Staatsstraße 2032 kurz nach dem Ortsausgang Zusamzell Richtung Welden.

Erst Ende August waren ebenfalls bei Altenmünster rund 100 Regenbogenforellen verschwunden.

Der Schaden an dem Grundstück bei Zusamzell ist höher als der Wert der Fische

Die Unbekannten haben bei ihrem Diebstahl jetzt auch den Zaun um das Gewässergrundstück beschädigt. Der Diebstahlschaden beläuft sich geschätzt auf etwa 120 Euro, der Sachschaden am Zaun auf etwa 180 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen entgegen

Wer Beobachtungen zur vorliegenden Straftat gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 1890-0 zu melden. (AZ)