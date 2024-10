Tipp-Kick-Turnier findet in Diedorf statt

Taktisch, schnell und traditionsreich: So könnte man Tipp-Kick, ein Fußball-Simulationsspiel, wohl gut beschreiben. Das Tischspiel feiert in diesem Jahr 100. Jubiläum; 1924 kam es in Deutschland erstmals auf den Markt. Am Samstag, 26. Oktober, kommt das Spiel in größerem Rahmen in den Landkreis Augsburg. Der neu gegründete Tipp-Kick-Verein „TKC Grüner Sturm Augsburg“ aus Diedorf trägt heuer die 36. Bayerische Einzelmeisterschaft aus. 40 Spielerinnen und Spieler aus ganz Bayern und teilweise ganz Deutschland haben sich bisher angemeldet. Die Diedorfer Vereinsmitglieder erzählen, was sie an dem Spiel so begeistert.

Ludwig Glöcklhofer spielt seit 2010 Tipp-Kick. Damals bastelte er sich im Urlaub mit einem Teppich ein provisorisches Spielfeld. Inzwischen besitzt der von ihm gegründete Verein mehrere spiel-konforme Felder. „Tipp-Kick ist die realste Fußball-Simulation, die es gibt, etwa im Vergleich zu Tischkicker“, sagt Glöcklhofer. Schön finde er, dass das Spiel für Jung und Alt geeignet ist. Deshalb ist das Turnier in einigen Wochen auch offen für alle. „Jeder und jede kann mitmachen“, sagt er.

Icon Vergrößern Jede der Figuren hat ein individuelles "Schussbein" . Im Spiel kann zwischen den Figuren gewechselt werden. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Jede der Figuren hat ein individuelles "Schussbein" . Im Spiel kann zwischen den Figuren gewechselt werden. Foto: Andreas Lode

Wie die Vereinsmitglieder erklären, stehen bei Tipp-Kick vor allem Taktik und Präzision im Vordergrund. „Für jede Spielsituation gibt es eine eigene Spielfigur“, erklärt Robert Franz vom TKC. Die Figuren unterscheiden sich in Material, Gewicht und in ihrem Schussbein. Denn so funktioniert Tipp-Kick: Pro Spieler steht eine Figur auf dem Feld, ebenso wie ein Torwart. Es gibt einen kleinen Ball, der ebenso wie im echten Fußball ins Tor muss. Durch das Antippen des Knopfes auf dem Kopf der Figuren wird das Bein betätigt, welches den Ball dann auf verschiedene Weisen schießen kann.

Je nach Technik kann man den Ball gerade schießen, über den Gegner lupfen oder so anspielen, dass er im Flug eine Kurve macht. Es gelten die echten Fußballregeln. Wer nach fünf Minuten mehr Tore erzielen konnte, hat gewonnen. „Man kann sich sehr reinfuchsen“, meint Franz. „Und man kommt schnell rein“, ergänzt er. Die Vereinsmitglieder selbst treffen sich alle paar Wochen zum gemeinsamen Spielen und Trainieren. „Wir sind immer offen für neue Mitglieder“, sagt Glöcklhofer.

Die 36. Bayerische Einzelmeisterschaft im Tipp-Kick findet am Samstag, 26. Oktober in der Boccia-Halle Anhausen, Karl-Endrös-Weg 3, 86420 Diedorf statt. Beginn ist um 10 Uhr. Anmeldung zum Turnier ist bis zum 25. Oktober per Mail unter gruener.sturm.tkc@gmail.com möglich.