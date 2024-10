Petition für den Hochwasserschutz in Siefenwang übergeben

Die Petition zum Bau eines Hochwasser-Rückhaltebeckens in Siefenwang ist jetzt im Bayerischen Landtag eingereicht worden. Die Bürgermeister von Dinkelscherben, Zusmarshausen und Altenmünster Edgar Kalb, Bernhard Uhl und Florian Mair fordern darin gemeinsam mit etwa 3600 Menschen, die diese Petition unterschrieben haben, ein rasches Handeln, um die Region besser vor Hochwasser zu schützen.

Das Dokument wurde an Vertreter der bayerischen Landespolitik übergeben, darunter auch Alexander Flierl (CSU), Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz, und Thorsten Glauber (FW), Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz.

Verhandlungen mit Grundstückseigentümern

Die Petition ist eine Reaktion auf das Hochwasser im Juni, das die Region hart getroffen hat. Peter Kraus, Dritter Bürgermeister von Dinkelscherben, sagte: „Die konstruktiven und offenen Verhandlungen zwischen den Grundstückseigentümern und dem Wasserwirtschaftsamt, vermittelt durch die Gemeinde, haben zum Erfolg geführt. Der Grunderwerb für den Hochwasserschutz ist gesichert.“

Dr. Ulrich Fahrner, Zweiter Bürgermeister von Dinkelscherben, erklärte: „Mit den Zusagen, die wir heute aus dem Landtag mitnehmen, haben wir einen weiteren wichtigen Schritt zur Umsetzung des Hochwasserschutzes im Zusamtal gemacht. Unsere Aufgabe ist es nun, in den kommenden Jahren alle geplanten Schutzmaßnahmen an der Zusam und ihren Zuflüssen konsequent umzusetzen. Nur so können wir unsere Gemeinden langfristig und nachhaltig schützen“. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth verweist hierbei immer wieder auch auf ein zweites Becken, dass Dinkelscherben an der Roth errichten müsse, um die Pläne zum Hochwasserschutz umzusetzen. (AZ)