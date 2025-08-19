Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall zwischen Agawang und Dinkelscherben schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Montagvormittag auf der Ortsumfahrung bei Häder unterwegs. Dort erkannte er eine Arbeitsstelle der Straßenmeisterei trotz Absicherung zu spät, heißt es im Bericht der Polizei. Der Motorradfahrer wollte demnach einem Unimog ausweichen, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und kolliedierte frontal mit einem Auto.

Motorrad kollidiert frontal mit einem Auto

Am Steuer des Autos saß laut Polizei ein 43 Jahre alter Mann. Er wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge haben nach dem Unfall einen Totalschaden, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten schätzen den Sachschaden am Motorrad auf etwa 15.000 Euro und am Auto auf rund 20.000 Euro. (kinp)