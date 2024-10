63-Jähriger kann Auto nicht mehr steuern und rollt in einen Grünstreifen

Ein 63-jähriger Autofahrer war am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in Welden am Marktplatz in Richtung Theklasteig unterwegs. Laut Polizei konnte er laut erheblicher und plötzlich eintretender gesundheitlicher Probleme sein Auto nicht mehr steuern. Der Wagen rollte rückwärts bergab nach links in einen Grünstreifen. Zuvor wurden eine Telekomverteilerkasten und mehrere Büsche beschädigt. Rettungskräfte brachten den Fahrer umgehend in ein Krankenhaus. Um alle Weitere kümmerte sich laut der Polizei Zusmarshausen der anwesende Bürgermeister Stefan Scheider. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1500 Euro. (diba)

