65-Jähriger ist mit einem Promille unterwegs

Eine allgemeine Verkehrskontrolle führte die Polizei Zusmarshausen am Sonntagnachmittag in Deubach durch. Bei der Kontrolle eines 65-Jährigen fiel den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwarten laut Polizei ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. (diba)

