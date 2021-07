Altenmünster-Hegnenbach

vor 16 Min.

Aufatmen in Hegnenbach: Kreuzung provisorisch asphaltiert

Schluss mit Staub, Matsch und Schlaglöchern: Die Kreuzung Zusamzeller Straße/St.-Georg-Straße in Hegnenbach mit den Anschlüssen an Rischgauer Straße und Sonnenberg ist fürs Erste provisorisch asphaltiert.

Plus Die Dauerbaustelle in Hegnenbach findet ein erstes Ende. Doch fertig ist man mit der Maßnahme noch nicht. Wie es weitergeht.

Von Helene Weinold

"Staubfreimachung" von Dorfstraßen: Damit punkteten Kommunalpolitiker eigentlich im vergangenen Jahrhundert. In Hegnenbach wünschten sich die Bürgerinnen und Bürger jene gute alte Zeit seit Jahren zurück – genauer gesagt: seit Beginn der Kanal- und Straßenbauarbeiten im Jahr 2016. Vor allem die Kreuzung Zusamzeller Straße/St.-Georg-Straße war seit Langem eine Dauerbaustelle mit Staub, Matsch und Schlaglöchern, die von Autos nur im Schritttempo passiert werden konnte und vor der Radfahrer per Schild zum Absteigen aufgefordert wurden. Jetzt können die Hegnenbacher aufatmen: Die Kreuzung einschließlich der Anschlüsse an die Rischgauer Straße und den Sonnenberg wurde erst einmal provisorisch asphaltiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen