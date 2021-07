Auto in Hegnenbach angefahren und geflüchtet

Nach einem Fall von Unfallflucht in Altenmünster-Hegnenbach sucht die Polizei nach Hinweisen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat mutmaßlich ein in Altenmünster-Hegnenbach abgestelltes Fahrzeug angefahren. Laut Polizei stand der Opel Corsa am Donnerstag in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr in der Zusamzeller Straße am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit hat das Fahrzeug des Unbekannten den geparkten Wagen mutmaßlich vorne links gestriffen.

Der Schaden am linken Kotflügel und an der vorderen Stoßstange des geparkten Wagens beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro. Nun sucht die Polizei Zusmarshausen nach Zeugen, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)