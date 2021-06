Altenmünster-Hegnenbach

vor 32 Min.

Stein zerschlägt Fensterscheibe in Hegnenbach: Zeugen gesucht

Vermutlich ein mit einer Steinschleuder abgeschossener Stein hat in Hegnenbach ein Fenster beschädigt.

Vermutlich mit einer Steinschleuder ist in der Nacht von Freitag auf Samstag oder am Samstagvormittag ein Fenster in Hegnenbach eingeschlagen worden.

