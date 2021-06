Unbekannte besprühen Hauswand in Hegnenbach

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf Sachbeschädigung in Hegnenbach. Dort haben Unbekannte eine Hauswand mit Graffiti beschmiert.

Eine Hauswand in Hegnenbach ist von Unbekannten mit Graffiti beschmiert worden. Laut Polizei hatten die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Hauswand im Ahornweg in Hegnenbach mit Graffiti besprüht. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zusetzen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)