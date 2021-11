Altenmünster

vor 18 Min.

Neue Urnenfelder auf vier Friedhöfen in Altenmünster

Plus Granitstelen und eine Cortenstahlwand für Namenstafeln: Auf den Friedhöfen der Gemeinde Altenmünster gibt es nun Urnenfelder. Die Urnen werden im Blührasen versenkt.

Von Helene Weinold

Schlichte, 180 cm hohe Granitstelen ragen aus einer von Steinen bogenförmig eingerahmten Fläche: Seit Kurzem sind die Urnenfelder auf den vier Friedhöfen der Gemeinde Altenmünster fertiggestellt, in denen jeweils mindestens 20 Urnen beigesetzt werden können. Der Wunsch nach einer Bestattungsmöglichkeit ohne hohen Pflegeaufwand wurde bereits vor Jahren an die Verwaltung herangetragen, und auch die konkrete Planung reicht in die vergangene Wahlperiode unter dem damaligen Bürgermeister Bernhard Walter zurück.

