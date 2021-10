Altenmünster

08:00 Uhr

Zusamzell bekommt ein neues Baugebiet

In diesem Bereich in der Nähe des Kindergartens und des Friedhofes in Zusamzell könnten schon bald neue Häuser gebaut werden.

Plus In dem Ortsteil Altenmünsters soll Platz für neue Häuser entstehen. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Radweg nach Landensberg.

Von Josef Thiergärtner

Lange mussten die Zusamzeller warten, bis wieder ein größeres und zusammenhängendes Baugebiet in ihrem Ort ausgewiesen wurde. Jetzt besteht die Aussicht, dass es im kommenden Jahr mit der Erschließung "Am Kellerberg" losgehen wird. 21 Wohnhäuser und ein Mehrfamilienhaus sollen in Zukunft das Ortsbild im Bereich des Friedhofes und des Kindergartens abrunden.

