Pfarrer auf Corona-Station: "Manchmal weinen wir zusammen"

Plus Einsame Patienten, belastete Pflegekräfte: Pfarrer Reiner Hartmann ist Seelsorger auf einer Corona-Station im Augsburger Uniklinikum. Er sagt: "Die Frustration unter den Mitarbeitern ist riesig."

Herr Hartmann, Sie sind Seelsorger am Augsburger Uniklinikum. Wie sieht ihre Arbeit dort aus?