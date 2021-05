Biberbach

Bauplätze werden zum Streitthema in Biberbach

In Biberbach wird derzeit heftig über Baugebiete diskutiert. Die Verwaltung sah sich schon vor der Gemeinderatssitzung Angriffen ausgesetzt.

Plus Zwei Baugebiete will die Gemeinde auf den Weg bringen. Doch nach drei Stunden Debatte in der vollbesetzten Aula der Grundschule wird die Gemeinderatssitzung unterbrochen.

Von Sonja Diller

Das dürfte Seltenheitswert haben: Eine Sitzung des Biberbacher Marktgemeinderates wird nach knapp drei Stunden unterbrochen und am nächsten Tag fortgesetzt. Doch auch an Tag zwei wird die Agenda nicht abschließend erledigt. Der Grund: Rund 150 Seiten amtlicher und privater Stellungnahmen und Einwendungen gegen zwei Bebauungspläne und eine Einbeziehungssatzung sollten vorgelesen werden und wurden teilweise kontrovers diskutiert.

