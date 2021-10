Wald: Der Klimawandel plündert die "Sparkasse der Bauern"

Plus Die früher so ertragreichen Fichtenwälder haben im Augsburger Land immer weniger Zukunft. Bei Biberbach wächst eine mögliche Alternative heran.

"Die Sparkasse des Bauern" wurde noch vor wenigen Jahrzehnten ein Fichtenwald genannt. Wenn mal Geld gebraucht wurde, ging es in den Wald und man entnahm den "Brotbaum" Fichte. Dieser erbrachte nach 60 bis 80 Jahren einen ansehnlichen Betrag. Im Zeitalter des Klimawandels hat sich der Wind gedreht. Immer mehr Fichtenbestände fallen den steigenden Temperaturen und somit auch Schädlingen wie dem Borkenkäfer zum Opfer.