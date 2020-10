vor 16 Min.

Dauerbaustelle seit 2016: Jetzt ist die Talstraße in Hegnenbach dran

Plus Seit 2016 wird in Hegnenbachs Ortsmitte gebaut. Nun ist ein Ende der Bauarbeiten in Sicht. Das anstehende Gerichtsverfahren dürfte aber noch länger dauern.

Von Helene Weinold

Lange mussten die Hegnenbacher auf einer Dauerbaustelle leben. Die Arbeiten an Kanal und Straßen in der Ortsmitte ziehen sich seit 2016 hin. Doch nun ist ein Ende in Sicht: Vor einigen Tagen begann ein Trupp der Thannhausener Firma LS Bau mit den Straßenbauarbeiten in der Talstraße. "Die Leute sehen uns sehr interessiert zu“, berichtete Polier Xhevair Terzija. Bürgermeister Florian Mair, der sich vor Ort über den Stand der Dinge informierte, ermutigte die Bauarbeiter, den Anwohnern Rede und Antwort zu stehen: "Die Bürger sollen jederzeit kommen können, wenn sie Fragen und Anliegen haben.“

Schäden durch Erschütterungen beim Spundwandbau

Im Rahmen der Dorferneuerung wurde das marode Kanalsystem im Dorf erneuert, doch das war wegen des torfigen Untergrundes mit unerwarteten Schwierigkeiten verbunden. Dies hatte wiederum zu Verzögerungen und hohen Mehrkosten geführt: Statt 2,3 Millionen Euro, wie ursprünglich veranschlagt, hat die Gemeinde Altenmünster inzwischen bereits 3,3 Millionen Euro für die Kanalsanierung ausgegeben. Weil einige Anwohner Schäden durch die Erschütterungen beim Spundwandbau geltend machen, ist ein Rechtsstreit anhängig. Ein Gutachten dazu wird bis Ende des Jahres erwartet. Das anschließende Gerichtsverfahren dürfte sich noch eine ganze Weile hinziehen.

Im Herbst sollen Talstraße und Ganghoferstraße fertig werden

So lange wollten Gemeinderat und Verwaltung die Hegnenbacher aber nicht mehr warten lassen. Deshalb sollen noch in diesem Herbst die Talstraße, die Pfarrer-Schmid-Gasse und die Ganghoferstraße wiederhergestellt werden. Dass das Angebot der beauftragten Baufirma mit 1,56 Millionen Euro um gut eine halbe Million Euro unter der veranschlagten Summe liegt, freut Bürgermeister Mair angesichts der vielen Kostensteigerungen für das Hegnenbacher Projekt.

Er hat darüber hinaus einen weiteren Grund zur Freude: Die Lechwerke AG (LEW) baut die Dachständer für die Stromversorgung in Hegnenbach ab, obwohl nicht die erforderlichen 90 Prozent der Einwohner dem zugestimmt hatten. Die Gemeinde hatte darauf gedrängt, die Kabel im Zuge der anstehenden Bauarbeiten unter die Erde zu verlegen, um die frisch asphaltierten Straßen nicht in Kürze wieder aufreißen zu müssen.

Provisorische Asphaltschicht an der Kreuzung geplant

Noch nicht endgültig fertiggestellt werden kann der Bereich um die Kreuzung Zusamzeller Straße/St.-Georg-Straße, der Gegenstand der aktuellen Rechtsstreitigkeiten ist. Doch auch die Anwohner dort können auf Verbesserung ihrer Situation hoffen, wie Florian Mair sagt: „Wir denken darüber nach, provisorisch eine dünne Asphaltschicht aufbringen zu lassen, die sich nach Abschluss des Gerichtsverfahrens leicht wieder entfernen lässt.“

