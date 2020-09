13:44 Uhr

Der neue Wirt im Gasthaus Strasser hat keinen leichten Start

Der neue Wirt beginnt in einer Zeit, in der die Gastronomie wegen der Corona-Pandemie leidet. Für Gersthofen ist es eine gute Nachricht, dass es einen neuen Betreiber gibt.

Von Regine Kahl

Das war kein schöner Anblick in diesem Sommer: Die Stühle im Biergarten des Gasthauses Strasser unter den Platanen waren zusammengestellt. „Geschlossen“ stand auf einem Schild. Ein Jammer, wenn ein Lokal in einer so guten Lage ohne Leben ist. Das soll wieder anders werden: Es gibt einen neuen Betreiber für die Gaststätte im Herzen Gersthofens. Das ist eine gute Nachricht. Die Gaststätte liegt zentral und wertet den Platz um Stadthalle und Rathaus auf.

Hygiene- und Abstandskonzept ist entscheidend

Der neue Wirt hat allerdings keinen einfachen Start: Er beginnt in einer Zeit, in der die Gastronomie wegen der Corona-Pandemie leidet. Viele Menschen sind im Sommer zwar gerne in den Biergarten gegangen, scheuen aber noch ein Essen in einem geschlossenen Raum. Um die Besucher wieder in den Strasser zurückzubekommen, wird es auf ein überzeugendes Hygiene- und Abstandskonzept ankommen. Das stärkste Argument für einen Gaststättenbesuch ist und bleibt aber eine gute Küche. Die Liebe zu einer Wirtschaft geht sprichwörtlich durch den Magen.

