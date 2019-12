vor 17 Min.

Deubach reist zurück ins Mittelalter

Deubach wird 950 Jahre alt. Es wird das ganze Jahr gefeiert und beim dreitägigen Dorffest im Juli gibt es ein eigens gebrautes Festbier.

Von Siegfried P. Rupprecht

Vor 950 Jahren entstand im vom Dullbach durchflossenen Seitental der Schmutter eine Siedlung, die von den Bewohnern Tudebach genannt wurde. Heute bekannt als Deubach. Möglicherweise wohnten sogar noch früher Menschen dort, doch urkundlich erwähnt wurde Tudebach erstmals im Jahr 1070. Seitdem sind 950 Jahre vergangen. Grund genug, dies ausgiebig zu feiern. Und da in dem Gessertshauser Ortsteil das Miteinander noch großgeschrieben wird, haben sich zur Organisation des Jubiläums alle Ortsvereine und viele Bürger zusammengefunden.

Schnell war klar: „Wir wollen diese Besonderheit ausgiebig feiern“, erzählt Anita Nachtrub, die mit Andrea Kugelbrey für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. So sei beim 22-köpfigen Organisationsteam die Ausrichtung eines dreitägigen Festes rasch in trockenen Tüchern gewesen.

Vorträge, Führungen und Ausstellungen über das komplette Festjahr

Doch diese Feier soll nicht die einzige Veranstaltung bleiben. „Das Team erarbeitete ein Konzept, das das ganze Jahr 2020 über existent ist“, informiert Anita Nachtrub. So einigte man sich darauf, Vorträge, Führungen und Ausstellungen über das komplette Festjahr zu verteilen.

Auch ein Datum für die Hauptattraktion ist bereits gefunden. Das Dorffest findet von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juli, statt. Über die Bühne geht es beim Obern Baur, im heutigen Dörlehof, bei der St.-Gallus-Kirche.

Die Geschichte Deubachs aufleben lassen

Doch die Ortsvereine und engagierten Bürger wollen bei dieser Drei-Tage-Feier nicht nur ein Bierzelt und gute Unterhaltung bieten. „Von Anfang an schwebte uns vor, die Geschichte Deubachs aufleben zu lassen und die Besucher in die Vergangenheit zu entführen“, so Nachtrub. Dies hieß allerdings auch, die Rahmenbedingungen dazu zu schaffen. „Arbeit war also angesagt“, sagt sie und schmunzelt.

Noch ist für diese Zeitreise in die Vergangenheit nicht alles abgeschlossen. Das Organisationsteam hat dafür aber bereits eine breit und bunt aufgestellte Basis geschaffen. Anita Nachtrub nennt Details: „Wir haben schon eine Reihe von Akteuren und Schaustellern für unser Spektakel gesichert.“ Namentlich nennt sie hier eine Schauprägerei, eine Schmiede, Korbflechten, Töpfern, Soldknechte mit Lagerleben, Feuerschlucker, Schwertkämpfer und ein Zeltlager.

Dabei richtet das Team seinen Blick auch über die Dorfgrenzen. So kommen eine Tanzgruppe aus Biberbach, die Germanen aus Diedorf, die Lagerleben und Axtwerfen präsentieren, und ein Verein aus der Nachbargemeinde, der zum Bogenschießen einlädt. Mit dabei sind natürlich auch die Freiherr-von-Zech-Schützen mit einem Schießangebot an Armbrust und Luftgewehr. Darüber hinaus kümmern sich zwei Deubacher Familien um die Kegelbahn.

Das Brot kommt aus Oberschönenfeld

Die Gäste müssen natürlich auch nicht auf Kulinarisches verzichten. „Essenstechnisch kommt alles von den Bürgern und Vereinen selbst“, berichtet Nachtrub. „Der Ochs am Grill wird ein Deubacher Vierbeiner sein.“ Dazu gibt es Rahmfleck, Krautschupfnudeln, Wildgulasch, Reh-Debreziner, Steckerlfisch und vieles mehr – alles von Deubachern gemacht und serviert. „Die Vinschgerlsemmeln werden extra von einer Bäckerei aus der Gemeinde gebacken, und das Brot kommt aus Oberschönenfeld.“ Darüber hinaus werde es ein spezielles Festbier geben, verspricht Nachtrub.

Eingeleitet wird das Jubiläum übrigens bereits am Montag, 6. Januar. An diesem Tag weiht Diakon Anton Seemiller in Begleitung der Deubacher Sternsinger um 10.30 Uhr den Festplatz neben der St.-Gallus-Kirche ein. Anschließend stoßen die Mitglieder des Organisationsteams im Rahmen eines kleinen Stehempfangs auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr an.