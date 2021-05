Diedorf/Fischach

07:35 Uhr

Droht jetzt das Aus fürs Maskenmuseum in Diedorf?

Das Maskenmuseum in Diedorf gilt als weltweit einzigartig. Der Gründer Michael Stöhr sucht seil Langem nach einer neuen Bleibe. Jetzt könnte die Sammlung aus der Region verschwinden.

Plus Sammler Michael Stöhr hat das Maskenmuseum in Diedorf aufgebaut. Er will aber aufhören und seine Sammlung gut versorgt wissen. Sie könnte ins Ausland gehen.

Von Jana Tallevi

Die Ernüchterung ist Michael Stöhr aus Diedorf anzumerken. Seit Jahren versucht der ehemaligen Kunstpädagoge, der längst im Ruhestand ist, eine neue Ausstellungsmöglichkeit für seine Sammlung zu finden. In Diedorf hat er das seiner Einschätzung nach weltweit einzigartige Maskenmuseum mit Ausstellungsstücken aus aller Welt in der ehemaligen Dorfschmiede aufgebaut. Doch die Räume sind zu klein und am Ende einfach nicht wirklich geeignet. Vor einigen Jahren hatte Stöhr die Hoffnung, eine neue Unterkunft im Fischacher Ortsteil Wollmetshofen zu finden. Doch daraus wurde nichts. Jetzt möchte Stöhr einen Schlussstrich ziehen.

Themen folgen