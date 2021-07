Dinkelscherben

15:01 Uhr

Live-Musik im Dinkelscherber Rathausgarten: Die Sommerbühne ist eröffnet

Die Sommerbühne im Dinkelscherber Rathausgarten startete am Freitagabend. Noch bis zum 7. August gibt es Live-Musik und Theater zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos.

Plus Ein Dinkel-Festival gibt es heuer zwar nicht. Aber die Gemeinde hat mit der "Sommerbühne im Rathausgarten" eine Alternative geschaffen, die bei Besuchern und Künstlern sehr gut ankommt.

Von Tobias Karrer

Ein wenig aufgeregt sind die Gamskampler vor ihrem Auftritt auf der "Sommerbühne im Rathausgarten" schon. Seit Oktober 2019 haben Hans, Hans und Hans – so nennen sich die drei Musiker – keinen richtigen Auftritt mehr gehabt. Ihren Stil beschreiben sie als "Volksmusik mit Gwoid" oder "irgendwo zwischen Nirvana und Hans Söllner" und beim ausgehungerten Publikum kommen schon die ersten teils satirisch-bissigen Lieder gut an. Die Band eröffnete am vergangenen Freitag nicht nur die Veranstaltungsreihe der Marktgemeinde Dinkelscherben, sondern spielte auf der Bühne hinter dem Rathaus sozusagen auch ihren eigenen Sommerauftakt.

