Ein deutliches Zeichen für den Erhalt des Lohwalds

Plus Der Erhalt des Lohwalds ist vielen Menschen in der Nachbarschaft ein wichtiges Anliegen. Das sollte bei künftigen Entscheidungen beachtet werden.

Der Erhalt des Lohwalds in seiner heutigen Größe ist vielen Menschen in der Nachbarschaft ein wichtiges Anliegen. Sie haben gezeigt, dass sie die geplanten Rodungen ablehnen, das wurde mit ihrer langen Menschenkette am Sonntag deutlich.

Es war ein entschlossener Protest, aber kein Protest im Stil von Wutbürgern. Natürlich verkürzen Sprüche auf einem Plakat die Aussagen, doch es ging den Teilnehmern um Argumente. Und sie stellten berechtigte Fragen. Gleichzeitig war zu spüren, dass sie nicht auf Totalkonfrontation mit dem Stahlwerk aus sind. Dieses muss als Wirtschaftsunternehmen agieren und versucht, sich Möglichkeiten für eine erfolgreiche Weiterentwicklung zu erschließen. Das stößt durchaus auf Akzeptanz. Das hat aber zur Folge, dass Anwohner und Unternehmen mitunter Interessen haben, die im Widerspruch zueinander stehen. Das Vorhaben, das Werk in den Lohwald hinein zu erweitern, ist so ein Fall.

Es ist ein deutliches Zeichen, dass sich so viele Menschen für den Erhalt des Bannwalds einsetzen. Auch wenn die aktuelle Planung schon ein Resultat einer längeren Kompromisssuche ist, sollte dieses Signal nicht übersehen werden. Deshalb ist es wichtig, dass alle Seiten regelmäßig miteinander sprechen. So können Fragen beantwortet und vielleicht auch noch bessere Ideen entwickelt werden.

