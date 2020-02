vor 24 Min.

Energie im Wald tanken

Neben Sprach- und Gesundheitskursen hat die Volkshochschule Gersthofen im neuen Halbjahr auch Außergewöhnliches zu bieten

Das neue Semester der Volkshochschule (Vhs) Gersthofen startet am Montag, 17. Februar. Interessenten für die Kurse können sich jetzt anmelden. Das Semester bietet mit über 100 Kursen wieder ein vielfältiges Programm mit Vhs- Klassikern und neuen Angeboten.

Am 3. März startet wieder der „Silver Surfer – Sicher online im Alter“. Die Reihe rund um das Thema Internet findet fünfmal dienstags von 14 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Die Seminarreihe richtet sich an Senioren, die bereits das Grundwerkzeug wie E-Mail und Suchmaschinen nutzen und ihre Medienkompetenz weiter ausbauen möchten. Keine Vorkenntnisse werden für den Kurs „PC-Grundlagen“ benötigt, die Kursleiterin vermittelt den Umgang und die Bedienung eines PCs, damit die Teilnehmer anschließend sicher und ohne Angst damit arbeiten können. Dieser Kurs läuft am 19. Februar und 4. März jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek Gersthofen.

Die Angebote im Bereich Gesundheit unterstützen eine gesundheitsbewusste Lebensführung. Nicht nur neue Angebote gestalten das Programm, weiterhin sind Kurse wie Zumba, zum Beispiel am Donnerstag um 17.30 Uhr, oder auch Pilates mittwochs um 18.30 Uhr oder Wirbelsäulengymnastik, unter anderem am Montagvormittag im Angebot. Einige freie Plätze gibt es auch noch bei der Wassergymnastik.

„Waldbaden – Energie tanken und gestärkt in den Alltag eintauchen“: Seit den 1980er Jahren wird in Japan „Shinrin-Yoku“ praktiziert. Wissenschaftler fanden heraus, dass der Wald als eine Kraft- und Energiequelle dient, Waldluft ist reich an Sauerstoff und kann so Glücksgefühle auslösen. Dem Wald mit allen Sinnen begegnen können Teilnehmer am 20. Juni von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Fremdsprachen lernen hält fit, zum Beispiel mit dem Anfängerkurs Spanisch ab dem 4. März immer mittwochs um 19.30 Uhr oder dem Englischkurs Mittelstufe am Mittwochabend um 19.30 Uhr. Ab dem 3. März startet auch wieder ein Wiedereinsteigerkurs Englisch, Dienstagvormittag oder ein Englisch-Konversation am Donnerstag.

Auch die Verbraucherbildung startet im Herbst wieder und zwar am 20. Februar mit dem Thema „Daten vom Smartphone auf Computer oder Cloud sichern“. An den Verbraucherbildungsnachmittagen in der Stadtbibliothek – immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr – werden individuell und kostenfrei Antworten und praktische Hilfestellungen zu zahlreichen Verbraucherfragen vermittelt.

Gerne kann auch im Internet unter www.vhs-augsburger-land.de weiter im Programmangebot der Volkshochschule gestöbert werden. (AL)

und Auskunft unter der Telefonnummer 0821/2491-527.

Themen folgen