Eröffnet in Gersthofen wegen Corona ein Autokino?

Plus Die Betreiber des Liliom in Augsburg möchten jetzt in Gersthofen Filme für Autofahrer zeigen. Ein Kino wünschen sich die Bürger schon lange.

In den 1970er-Jahren waren Autokinos vor allem bei jungen Paaren ein beliebte Option für ungetrübtes Freizeitvergnügen. Welcher Film gerade gezeigt wurde, war oft nebensächlich. Im Vordergrund stand die Zweisamkeit. Die Sitze ein Stück zurückdrehen, Lautsprecherbox ans Fenster hängen, eine große Portion Pommes auf die Ablage stellen und zwei Stunden lang blieb der Alltag außen vor. Videorekorder und Streaming-Dienste haben das Autokino jedoch verdrängt - nun aber könnte diese Form des privaten Kinos auf vier Rädern in Gersthofen wegen des Corona-Virus ein Comeback feiern.

Corona-Krise: Autokinos sind wieder im Trend

In anderen Bundesländern erfreuen sich Autokinos im Moment wieder großer Beliebtheit, weil so der Kontakt mit den anderen Kinobesuchern vermieden werden kann. So kann man Infektionsschutz und Kinobesuch vereinen. Auch in Gersthofen macht das Augsburger Liliom-Kino Pläne für Vorführungen auf dem Festplatz. Noch sind Autokinos in Bayern allerdings untersagt. Lockerungen sind aber in Aussicht gestellt.

Eines Tages stand das Känguru an seiner Tür in Berlin-Kreuzberg und er ließ es herein: Marc-Uwe (Dimitrj Schaad) wurde sein Sparringspartner. Bild: X-Verleih

„Wenn die Staatsregierung es erlaubt können wir in 14 Tagen loslegen“, sagt Geschäftsführer Michael Hehl. Die Vorbereitungen sind schon weit fortgeschritten. „Wir sind bereit und warten nur noch auf den Startschuss der Landesregierung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der erste Film, der gezeigt werden soll, wurde aber schon bekannt gegeben: Die Känguru-Chroniken sollen den Auftakt machen. Der Kinostart der Verfilmung des Buches von Mark-Uwe Kling wurde durch die bundesweiten Kinoschließungen unterbrochen. Auf die Abenteuer des kommunistischen Beuteltiers sollen mehrere Aufführungen vieler unterschiedlicher Filme folgen. „An Autokinos gefällt uns vor allem die Entschleunigung und der Retrofaktor“, erklärt Hehl.

Kommt ein Autokino in Gersthofen?

Man sei sich von vorneherein klar gewesen, dass man in Gersthofen spielen wolle: „Ich komme selbst aus Gersthofen und kenne Bürgermeister Michael Wörle sehr gut“, sagt Hehl. Der sei von der Idee begeistert gewesen und habe sofort dabei geholfen die bürokratischen Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dafür habe er Treffen mit den zuständigen Behörden organisiert.

Anfang dieses Jahres gab es noch etwa 20 Autokinos in Deutschland, die vielfach am Rande der Pleite waren. Seit die normalen Kinos in der Corona-Krise geschlossen sind, werden sie aber wieder häufiger. Allein in Nordrhein-Westfalen sind während der Pandemie 15 neue Kinos mit Drive-In entstanden. Der Ton wird über eine Ultrakurzwellenfrequenz ans Autoradio übertragen. Diese wird über die Bundesnetzagentur zugewiesen. Dort hat man bereits 120 Anträge für solche Frequenzen erhalten.

Gersthofen hat derzeit kein Kino mehr

Im Moment gibt es in Gersthofen noch kein Kino. Das war aber nicht immer so: Bis 1963 gab es an der Augsburger Straße das Filmtheater Gersthofen. Es wurde 1948 vom Kaufmann Otto Kirner eröffnet. Die Leinwand hatte die damals gängigen, aber heute winzigen Maße von 3 mal 4 Metern. Auf dem Programm standen vor allem Unterhaltungsfilme. Mittlerweile befindet sich an der Adresse ein türkischer Supermarkt.

An der Seebühne beim Europaweiher gab es in diesem Jahrtausend jährliche Freiluftkinovorstellungen unter dem Namen Lechflimmern. Auch das endete allerdings 2011 mit dem Ende der Seebühne. Nun findet das Openairkino nur noch in Augsburg statt.

Liliom: Autokino soll dauerhaft bleiben

Ein Kino stand aber immer auf der Wunschliste der Gersthofer: Im Bürgerhaushalt 2019 brachten viele Bürger den Wunsch für ein Kino ein. Dort waren aber keine gewerblichen Objekte möglich. So musste der Wunsch unerfüllt bleiben. Im Industriegebiet Ihle könnte dieser Wunsch aber bald wahr werden. Dort plant die Immobilienfirma vision&building GmbH seit Oktober 2019 ein Quartier mit zahlreichen Geschäften. Auch ein Kino ist geplant.

Dank den Plänen der Liliombetreiber könnte der alte Wunsch also schneller und anders als gedacht Wirklichkeit werden. Hehl möchte das Autokino dauerhaft in Gersthofen betreiben: „Wir würden daraus gerne eine jährliche Veranstaltung machen“, meint er.

