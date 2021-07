Zu wenig Abstand: Zusammenstoß mit Außenspiegeln

Ein 67-jähriger Autofahrer in Wollmetshofen verschätzt sich. Mit dem Spiegel seines Wagens stößt er mit jenem eines anderen Autos zusammen.

Am Freitag, 23. Juli, gegen 16 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Wagen auf der Ortsstraße in Wollmetshofen an einem geparkten Auto vorbei, ohne einen entgegenkommenden 34-jährigen Autofahrer zu beachten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit den beiden Außenspiegeln. Der Gesamtschaden wird von der Polizei in Zusmarshausen auf etwa 1000 Euro geschätzt. (jah)

