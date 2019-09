00:33 Uhr

Fischach bricht in eine moderne Zukunft auf

Endlich ist klar, wie das neue Rathaus aussehen wird. Es ist der erste Schritt in der Erneuerung der Ortsmitte. Bei einem anderen Thema ist aber noch völlig unklar, wie es weitergeht

Von Jana Tallevi

Helles Sichtmauerwerk, längliche Fenster in unterschiedlicher Größe, abgeschrägte Dachflächen und davor ein Marktplatz mit fußgängerfreundlichem Belag, Wasserspiel und Bänken: So wird, zumindest nach heutigem Stand, in ein paar Jahren der neue, zentrale Platz in Fischach aussehen. Nach einer fast 20-jährigen Vorgeschichte hat jetzt Bürgermeister Peter Ziegelmeier zusammen mit den beteiligten Architekten und Stadtplanern das Jahrhundertprojekt für die Marktgemeinde vorgestellt.

Und dass die Fischacher nach dieser langen Zeit endlich wissen wollen, wie es in ihrer Gemeinde weitergeht, das zeigte die große Beteiligung an dem Infoabend: Fast jeder zehnte Fischacher war gekommen, die 400 aufgestellten Stühle waren praktisch alle besetzt.

Warum so eine Planung so lange dauert? Der Bürgermeister sprach davon, dass sich nicht allein die Grundstücksverhandlungen in die Länge gezogen hätten. Auch der Umfang des Projekts habe es nicht erlaubt, früher zu starten. Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung wollten zunächst andere Aufgaben abarbeiten, etwa die Erweiterung des Schulzentrums, bevor sich personell und finanziell alles auf die Gestaltung der Ortsmitte konzentrieren könne.

Denn die wird fordernd: Allein der erste Schritt, also neues Verwaltungsgebäude und Marktplatz, wird voraussichtlich 7,6 Millionen Euro kosten, wobei, nach derzeitigem Stand, 1,6 Millionen Euro aus Landesmitteln zugesagt sind. Dafür bekommt die Gemeinde zwischen Post- und Hauptstraße ein zweistöckiges Gebäude, das Platz bieten soll – nicht allein für die Verwaltungsaufgaben in Fischach, sondern für mehr. Ein Bürgersaal für Veranstaltungen für bis zu etwa 200 Personen, die Bücherei und die Volkshochschule, die Familienstation, die Regionalentwicklungsvereine Stauden und Augsburger Land West, das Gemeindearchiv und möglicherweise auch die Musikschule werden in dem Gebäude einmal Platz finden. Verschiedene Zugänge sollen dafür sorgen, dass sich die unterschiedlichen Nutzungen nicht überschneiden.

Doch das Rathaus ist nur ein Teil des ersten Schritts. Einen ganz wichtigen weiteren Teil macht das neue Gebäude der Kreissparkasse aus, das Immobilienunternehmer Anton Lotter, er hat in Fischach schon den neuen Rewe-Supermarkt gebaut, errichten wird. Obwohl für das Rathaus in einem europaweiten Wettbewerb das Büro 3+Architekten mit Thomas Glogger aus Augsburg ausgewählt wurde und der Kreissparkassenbau durch den Fischacher Architekten Peter Kögl geplant wird, scheinen die beiden Häuser wie aus einem Guss. Sie nehmen Elemente des schwäbischen Baustils auf ohne diesen jedoch komplett zu übernehmen, erklärte Thomas Glogger: Schon allein das verschachtelte Grundstück an der Ecke Post-/ und Augsburger Straße sowie Hauptstraße eigne sich nicht für solch einen klaren Baustil.

Die beiden Gebäude werden über eine Brücke im ersten Stock verbunden, auch im Kreissparkassenhaus sollen Büros der Verwaltung untergebracht werden. Mit dem großen Marktplatz davor soll Aufenthaltsqualität entstehen: Anton Lotter ist schon in konkreten Verhandlungen mit einem Gastronomen, der für Bewirtung innen und außen sorgen soll.

Dass die Fischacher auch auf Details schauen, das wurde in der Diskussionsrunde, geleitet von Stadtplanerin und Landschaftsarchitektin Bü Prechter, deutlich. Von der Heizungsanlage bis zur Verteilung der 69 Parkplätze in der Umgebung, von Stellplätzen für Räder bis zu einer E-Ladestation reichten die Nachfragen. Ideen will der Markt Fischach noch aufnehmen.

Was den Bürgern besonders wichtig ist: Wie wird sich der Verkehr rund um den Ortsabschnitt entwickeln? Im Grunde wird er so bleiben, wie er ist, so Bürgermeister Peter Ziegelmeier. Weder Ampelanlagen noch ein Kreisverkehr sollen die Einmündung der Hauptstraße in die Post-/Augsburger Straße entlasten. Hier sollen zwei Verkehrsinseln beim Überqueren der Straße helfen. Doch Einmündung sei funktionsfähig, bestätigte Verkehrsfachmann Stefan Hangleitner – auch wenn ein Kreisverkehr an dieser Stelle besser wäre. Dafür reiche der Platz vor Ort aber nicht aus, so Ziegelmeier. Noch völlig offen ist seinen Worten nach, wie in Zukunft die Bushaltestellen, die den Zubringerverkehr zur Staudenbahn leisten sollen, platziert werden.

