Gablingen-Lützelburg

Photovoltaikanlage sorgt für Unruhe bei den Bürgern in Lützelburg

Die Pläne für eine Photovoltaikanlage am Ortsausgang an der Achsheimer Straße sorgen in Lützelburg für Diskussionen.

Plus Ein Investor will am Ortsausgang von Lützelburg eine 1,5 Hektar große Photovoltaikanlage bauen. Die Pläne führen auf der Bürgerversammlung zu Diskussionen.

Von Andreas Alt

Die Lützelburger beschäftigt eine geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage, wie die Bürgerversammlung im Theaterheim zeigte. Es wurde unterstellt, das Projekt am Ortsausgang an der Achsheimer Straße sei bereits genehmigt, ohne dass die Bürger darüber informiert worden seien. Das wies Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf ( CSU) zurück.

