25-Jährige übersieht in Gersthofen ein Auto

Eine junge Frau will von einem Grundstück auf die Augsburger Straße fahren. Dabei kommt es zum Zusammenstoß.

Nicht aufgepasst hat eine 25-jährige Autofahrerin am Sonntag in Gersthofen. Der kurze Moment der Unaufmerksamkeit bescherte ihr einen Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Die junge Frau fuhr laut Polizei gegen 20.40 Uhr von einem Grundstück auf die Augsburger Straße. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 51-jährigen Mannes, der in Richtung Augsburg unterwegs war. (thia)