Gersthofen

vor 49 Min.

An die 75 Jahre muss sich Karl-Heinz Wagner erst noch gewöhnen

Plus Er ist fast 50 Jahre im Gersthofer Stadtrat tätig und der älteste Mandatsträger in diesem Gremium. Im Kreis seiner Familie feierte Karl-Heinz Wagner Geburtstag.

Von Gerald Lindner

Seit 1972, also mittlerweile 49 Jahren ist Karl-Heinz Wagner ein fester Bestandteil in der Gersthofer Lokalpolitik. Im Kreis seiner Familie feierte er jetzt in Südtirol seinen 75. Geburtstag. Inzwischen ist er der älteste Mandatsträger im Gersthofer Stadtrat und hat unter anderem mit über die Verlegung der B2 von der Ortsdurchfahrt in den Gersthofer Westen entschieden. Zum "halbrunden" Geburtstag hat er aber auch eine Ankündigung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

