Die Hirblinger Ortsdurchfahrt wird nach zwei Jahren schon wieder aufgerissen

Plus Vor zwei Jahren war die Hirblinger Ortsdurchfahrt wegen Kanalbauarbeiten monatelang gesperrt. In naher Zukunft wird sie wieder aufgerissen. Das hat einen Grund.

Von Gerald Lindner

Monatelang mussten die Autofahrer vor ziemlich genau zwei Jahren Umwege um den Gersthofer Stadtteil in Kauf nehmen. Der Grund dafür war, dass der marode Kanal in der Wertinger Straße erneuert werden musste. Aufgrund der vielen Neubauten im Dorf war der Kanal darüber hinaus zu klein geworden und musste dringend vergrößert und erneuert werden. Das zog sich dann auch noch länger hin, weil es Verzögerung gab, als die Straßendecke wieder hergestellt wurde. Nun müssen sich die Hirblinger, wie in der jüngsten Sitzung des Gersthofer Planungsausschusses bekannt wurde, in naher Zukunft auf längere Sperrungen in ihrer Ortsdurchfahrt einstellen.

